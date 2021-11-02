Народные приметы на 18 декабря подскажут, будет ли иметь место потепление

Народные приметы на 18 декабря помогут узнать, имеются ли признаки скорого потепления.

Если в указанный день первого зимнего месяца начинают таят морозные узоры на окнах, в ближайшее время наступит существенное потепление.

Поверья 18 декабря строго запрещают беременным женщинам мыть голову. В былые времена люди верили, что у нарушительницы данного предписания родится ребенок, у которого будет очень плохая память.

Тем, кто держит лошадей, в этот день не следует ругаться, поскольку это негативным образом скажется на животных.

Те парни, которые в этот день договорятся со своими возлюбленными о женитьбе, будут иметь очень крепкие семьи.