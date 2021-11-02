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Народные приметы на 18 декабря подскажут, будет ли иметь место потепление

Народные приметы на 18 декабря подскажут, будет ли иметь место потепление

Народные приметы на 18 декабря помогут узнать, имеются ли признаки скорого потепления.

Если в указанный день первого зимнего месяца начинают таят морозные узоры на окнах, в ближайшее время наступит существенное потепление.

Поверья 18 декабря строго запрещают беременным женщинам мыть голову. В былые времена люди верили, что у нарушительницы данного предписания родится ребенок, у которого будет очень плохая память.

Тем, кто держит лошадей, в этот день не следует ругаться, поскольку это негативным образом скажется на животных.

Те парни, которые в этот день договорятся со своими возлюбленными о женитьбе, будут иметь очень крепкие семьи.