Народные приметы на 18 декабря подскажут, будет ли иметь место потепление

Народные приметы на 18 декабря помогут узнать, имеются ли признаки скорого потепления.
Если в указанный день первого зимнего месяца начинают таят морозные узоры на окнах, в ближайшее время наступит существенное потепление.
Поверья 18 декабря строго запрещают беременным женщинам мыть голову. В былые времена люди верили, что у нарушительницы данного предписания родится ребенок, у которого будет очень плохая память.
Тем, кто держит лошадей, в этот день не следует ругаться, поскольку это негативным образом скажется на животных.
Те парни, которые в этот день договорятся со своими возлюбленными о женитьбе, будут иметь очень крепкие семьи.