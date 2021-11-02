Народные приметы на 19 декабря подскажут, какой будет весна

В декабре можно узнать о том, какой будет предстоящая весна.

В декабре думать о весне рано, поскольку впереди ещё большая часть зимы, но некоторые сведения о грядущем в обозримом будущем периоде цветения и буйства природы в первом зимнем месяце узнать можно. К примеру, обилие снега в девятнадцатый день декабря поверья называют верным признаком того, что весенняя пора в следующем году будет очень теплой и порадует активным ростом травы.

Если 19 декабря ярко светит солнце, а также имеет место мороз, в следующем году будет очень хороший урожай.

Также о хорошем урожае в этот день может сигнализировать иней.