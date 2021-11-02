Народные приметы на 20 декабря подскажут, грядут ли затяжные морозы

В двадцатый день декабря с помощью народных примет, которые сохранились до наших дней в народной памяти, можно узнать о вероятности наступления затяжного периода лютых морозов.

Сильные морозы продержатся очень долго, если 20 декабря наблюдаются порывы ветра. При этом обязательным условием воплощения в жизнь поверья о морозной погоде является восточное направление воздушных потоков.

Также приметы предупреждают, что теплая погода в двадцатый день последнего месяца года сулит очень холодное лето.

Обильные осадки 20 декабря поверья характеризуют в качестве предвестника того, что летняя пора в следующем году будет чрезмерно дождливой.