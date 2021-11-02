Мультисервисной сетью «Ростелекома» в Мордовии пользуются более 70 тысяч семей

В Мордовии число абонентов «Ростелекома», подключивших услуги на базе оптической сети передачи данных, превысило 70 тысяч. В этом году доступ к цифровым сервисам получили жители свыше семи тысяч частных и многоквартирных домов Саранска, Ковылкина, Рузаевки, Темникова, Краснослободска, сёл Берсеневка, Белозерье, Большие Березники, Мурань, Красная Зорька и Пензятка.

Владимир Суховеев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:

«Общая протяженность оптической сети в регионе составляет более семи тысяч километров. Каждый год мы охватываем оптикой новые сёла и деревни. В этом году построено 220 километров волоконно-оптических линий связи, в следующем строительство оптики продолжится. В первом полугодии доступ к современным сервисам получат свыше четырех тысяч семей региона».

Житель села Большие Березники Дмитрий Пыков, подключивший интернет, телевидение Wink и интеллектуальное видеонаблюдение, стал 70-тысячным абонентом провайдера.

Дмитрий Пыков, абонент компании «Ростелеком»:

«Мы с нетерпением ждали появления высокоскоростного интернета в нашем селе. Подключились сразу, как появилась возможность. Скорости интернета хватает для всей семьи, даже когда мы выходим в сеть одновременно. Телевидение радует высоким качеством изображения и разнообразием каналов. Каждый смотрит то, что ему интересно. Видеонаблюдение помогает приглядывать за детьми, когда они остаются дома одни. Спасибо “Ростелекому” за отличную связь».

В подарок от компании Дмитрий Пыков получил умную колонку «Капсула» с голосовым помощником Маруся от VK. Девайс с помощью голосовых команд легко управляет устройствами умного дома, может включать музыку и кино через Wink и регулировать громкость телевизора.

Подробнее об услугах компании — в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании rt.ru или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.