Незадолго до конца первого зимнего месяца можно узнать о том, будет ли предстоящая летняя пора, которая наступит ещё не очень скоро, отличаться частыми осадками.

Чтобы получить информацию указанного характера, следует вспомнить о народных поверьях, которые гласят, что вьюга в двадцать первый день последнего месяца года сулит крайне дождливое лето. Но при этом летняя пора не будет холодной, что несколько облегчает положение дел.

Если 21 декабря наблюдается спокойная погодная обстановка, до конца зимней поры будет часто идти снег, но при этом не будет экстремальной температуры воздуха и сильных метелей.

Активное чирикающие синицы утром 21 декабря предвещают сильные морозы.