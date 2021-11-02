Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился в Wink

В видеосервисе Wink доступен для просмотра цикл познавательных видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых». Мини-фильмы, каждый из которых посвящен одной из распространенных виртуальных угроз, сняты режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением «Группа товарищей». Большая часть юных актеров — воспитанники театральных студий при Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной. Консультировали создателей сериала в том числе эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

«Сегодня наибольшую угрозу для безопасности детей представляют не леса, болота или дикие звери (всё то, что называется естественной средой), а ставшая уже привычной цифровая среда. Технологический разрыв между поколением современных детей и родителей привел к тому, что взрослые зачастую не только не могут проконтролировать поведение ребенка в сети, но даже не считают это нужным. Для них главное, по-прежнему, чтобы ребенок не шлялся по улице с подозрительной компанией. Поэтому уже с раннего возраста важно прививать ребенку правила безопасного поведения в цифровой среде, честно и открыто говорить о возможных угрозах — наши видеоролики созданы специально для этого», — отметил Даниил Бергер.

«“Ростелеком” как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде считает очень важным подготовку детей к жизни в современных условиях. Вместе с распространением интернета, гаджетов и цифровых технологий меняется и характер угроз, многие из которых старшее поколение пока недооценивает или даже не идентифицирует. Простым запретом на доступ в интернет проблему не решить. Видеокурс по кибербезопасности будет полезен как детям, так и взрослым, чтобы вовремя расслышать тревожные звоночки. К созданию роликов были привлечены настоящие профессионалы, включая экспертов по информационной безопасности нашей дочерней компании “Ростелеком-Солар”», — сказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

В шести фильмах альманаха показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, а также содержатся конкретные предложения, как избежать потери денег и сохранить психологическое здоровье. О сложных темах ролики рассказывают на доступном языке, разбирая реальные жизненные ситуации.

«Виртуальная реальность»

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«Лучший подарок»

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«Максимальный репост»

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«Калькулятор»

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«Ты не один»

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«На игре»

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