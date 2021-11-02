Народные приметы на 22 декабря подскажут, какая погода будет в новогоднюю ночь

Многих в конце декабря начинает волновать вопрос о том, какая погода будет в ночь с последнего дня года завершающегося на первый день года начинающегося.

У народных примет есть ответ на указанный вопрос. Они гласят, что погодная обстановка в новогоднюю ночь полностью совпадает с той метеорологической ситуацией, которая наблюдается 22 декабря.

Достоверностью данного поверья каждый желающий сможет проверить на практике совсем скоро.

Кроме того, 22 декабря имеет место самая длинная ночь в году. Но есть и приятный момент в данном случае, заключающийся в том, что световой день после этой даты больше не уменьшается, постепенно начиная расти.