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Народные приметы на 23 декабря подскажут, будет ли лето дождливым

Народные приметы на 23 декабря подскажут, будет ли лето дождливым

Народные приметы на 23 декабря помогут узнать, будет ли предстоящее лето отличаться дождливой погодой.

Как гласят сохранившиеся до наших дней поверья, на протяжении лета будут очень часто идти дожди в том случае, если в двадцать третий день последнего месяца года имеет место выпадение осадков в виде мокрого снега.

Дожди не станут характерным явлением для летней поры, если 23 декабря наблюдаются легкие порывы ветра.

Если в ночь на 23 декабря на небе имеет место мерцание звезд, в скором времени будет иметь место стужа.

Ясная погода в этот день предвещает лютые морозы. Кроме того, 23 декабря похолодание могут предвещать белые облака.

 