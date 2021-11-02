Все про бинарные опционы в одном месте!

Сейчас в тренде торговля бинарными опционами. Прежде, чем к ней приступить, надо выяснить, что собой представляют БО и как выбирать брокеров, предоставляющих платформы с нужным набором инструментов.

Что надо знать о бинарных опционах

По сути это сделка, или контракт, заключаемый между брокером и трейдером. В отличие от Форекс, здесь клиенту не надо владеть активами, чтобы выгодно их продавать.

Предметом контракта является цена актива. Схема похожа на игру в букмекерской конторе. Пользователь вносит деньги (делает ставку) на движение цены финансового инструмента в течение срока экспирации. Если клиент окажется прав — получит прибыль, в противном случае ставка уходит оператору.

Особенностью этого вида торговли является доходность. Брокеры бинарных опционов устанавливают ее в пределах 70…90% от ставки. При ставке в 100 долларов выигрыш составит всего 70$…90$. В случае проигрыша клиент теряет полную ставку — 100$. Чтобы торговать в плюс, трейдер должен угадывать три результата из пяти. Несмотря на кажущуюся простоту, придерживаться такого соотношения трудно. Поэтому риск потерять вложения очень высокий. Чтобы поулчить больше инофрмации про бинарные опционы посетите сайт https://binium.ru/.

Разновидности

Вот краткие описания цифровых контрактов:

Выше/ниже. Это простейший вариант — надо угадать повысится или понизится цена в течение установленной экспирации. Как правило, доходность этого варианта самая низкая, ведь данный прогноз не самый сложный.

Одно касание. Это более сложный вид — надо точно определить значение, которое может достичь стоимость. Соответственно, увеличивается прибыль трейдера в случае угадывания результата.

Каскад — то же, что и предыдущий вид, но надо точно предсказать несколько касаний.

Пары. Выбираются два актива и делается ставка на то, какой опередит другого.

Из упомянутых контрактов можно делать производные. Например, Одно касание может превратиться в Исключение. Клиент ставит на значение, которого курс не должен коснуться. Все зависит от изобретательности брокера и согласия торговца.

Как выбрать площадку

Надо искать площадку с максимально выгодными торговыми условиями и активами, с которыми трейдер хорошо знаком. Кроме того, важно найти надежного оператора — если клиент не получит свои деньги, то выгодность условий теряет смысл.

Хорошим инструментом для поиска является рейтинг. Авторы предоставляют списки брокерских компаний в упорядоченном виде — от лучшей к худшей и проверяют их репутацию, надежность. Торговцу надо найти с помощью опубликованных в рейтинге обзоров подходящие для себя условия:

доходность,

вид опциона,

доступные платежные системы.

Стоит учитывать — рейтинги составляют дилетанты, заинтересованные блогеры, компетентные специалисты. Лучше изучить несколько подборок — так убеждаются в том, что компания находится в ТОПе разных списков.

Отзывы пользователей

Этой возможностью узнать репутацию оператора не стоит пренебрегать. Несмотря на противоречивое отношение, отклики о брокерах помогут составить представление о понравившейся компании.

Надо научиться отличать фейк от правды. Трудно назвать объективными мнения, опубликованные на страницах сайтов самих брокеров. Лучше смотреть их на независимых порталах и вникать в суть комментариев.

Кроме того, на сайте регулятора, выдавшего лицензию, размещаются данные о поступающих от пользователей жалобах на бинарную компанию. Возможность проверить репутацию таким способом — один из аргументов в пользу выбора легальной площадки.