Следующий крупный покерный турнир России пройдет в Сочи в марте 2022

Со стороны руководства PokerStars появилось заявление о том, что старт очередной серии EPT Sochi 2022 года будет дан 18 марта нового года и продлится событие вплоть до 27 марта. По традиции серию посетит масса лучших российских покеристов, обязательно приедут и игроки из других стран.

Постепенно покерные игроки начинают привыкать к тому, что офлайн серии возвращаются и собирают большое количество участников, как это было до пандемии. На этот раз PokerStars обещает устроить грандиозное событие, определенно ожидаемое в среде поклонников покера.

Пока еще нет информации о полном перечне турниров, которые будут проводиться, однако график наиболее важных событий имеется:

турнир хайроллеров – бай-ин 175000 рублей;

вход в Main Event составит 371000 рублей;

известно и то, что не обойдется в следующем году без турнира под названием EPT National, его бай-ин 77000 рублей.

Победителем Главного События на серии 2021 года стал игрок по имени Артур Мартиросян, он забрал с собой награду в размере более 24 миллионов рублей. Турнир хайроллеров покорился другому покеристу - Виктору Кудинову, он выиграл не менее приятную сумму в размере более 7 миллионов рублей.

Событие состоится на территории игорной зоны в городе Сочи, местом проведения серии станет «Казино Сочи», расположенные в непосредственной близости от шикарной гостиницы с 5-ю звездами. Это казино известно всем поклонникам покера, которые регулярно приезжают на офлайн серии, устраиваемые PokerStars.

Безусловно, в плане безопасности гостей и соблюдения мер предосторожности в период пандемии будет сделано все необходимое для создания максимально комфортной для игроков обстановки.

http://images.vfl.ru/ii/1639727783/56a04dbd/37141238.jpg

Если вы пока еще только новичок в мире покера и совсем недавно познакомились с этой карточной игрой, но желание принять участие в серии слишком велико, пора начинать активную подготовку. Для начала изучите комбинации покера и картинки выигрышных вариаций по старшинству, после чего закрепите базовые правила и начинайте практиковаться, параллельно уделяя внимание основным аспектам построения своей игровой стратегии.

Сателлиты к EPT Sochi 2022

В декабре 2021 года комната PokerStars объявила о старте специальной акции для игроков из России. Все желающие смогут стать обладателями путевки на новую серию, которая начнется в марте, при этом выиграть ее можно будет без каких-либо вложений.

Стать участником акции довольно просто, нужно лишь иметь аккаунт в покер-руме и хотя бы один раз внести депозит на свой баланс. После чего нужно войти в клиент PokerStars Sochi, перейти во вкладку «Сервис» и в поле «Star Code» ввести - EPTSOCHI2022.

Это даст вам возможность получить 3 билета на специальные Spin & Go турниры, в которых есть возможность выиграть билеты на фрироллы и путевку на фестиваль в Сочи.

Каждый бесплатный ивент, билет на который можно будет выиграть, дает возможность заполучить 1 путевку. С ее помощью можно рассчитывать на пакет следующих услуг:

уже оплаченный бай-ин в Главное Событие серии в размере 175000 рублей;

оплаченное проживание в отеле «Сочи Марриотт Красная Поляна»;

все затраты на билеты будут компенсированы, а также игрок получит перевод в размере 1000 долларов.

Вполне достойный подарок, получить который можно совершенно бесплатно, если показать хорошую игру и иметь немного удачи.