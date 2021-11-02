Народные приметы на 24 декабря подскажут, грядет ли метель

Народные приметы на 24 декабря подскажут, имеются ли признаки того, что в ближайшее время будет наблюдаться метель.

Чтобы получить указанную информацию, в двадцать четвертый день первого месяца зимы, одновременно являющегося последним месяцем года, следует обратить внимание на солнечные лучи. Если лучи тянутся вниз, скоро будет иметь место метель.

Также метель 24 декабря могут предвещать вороны, которые вечером очень долго устраиваются на ночлег.

Если же в этот день лес почернел, скоро наступит оттепель. Стоит отметить, что понятие чернеющего леса является весьма пространным, по причине чего в случае данного поверья следует ориентироваться на личные предположения.