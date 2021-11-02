Народные приметы на 25 декабря подскажут, будет ли январь солнечным

Народные поверья подскажут, порадует ли первый месяц следующего года ясной погодой.

Серое небо, будучи своего рода природным символом тоски и грусти, в восприятии людей имеет отрицательное значение на эмоциональном уровне. Солнечные дни ассоциируются с радостью. С помощью народных примет на 25 декабря можно узнать, какой из упомянутых символов будет доминирующим в течение второго месяца зимы.

Если в двадцать пятый день последнего месяца года ярко светит солнце, то и январь будет отличаться аналогичной погодой, не омрачающей окружающую среду тяжелыми тучами.

Также 25 декабря начинается процесс постепенного увеличения светового дня.