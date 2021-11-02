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Народные приметы на 25 декабря подскажут, будет ли январь солнечным

Народные приметы на 25 декабря подскажут, будет ли январь солнечным

Народные поверья подскажут, порадует ли первый месяц следующего года ясной погодой.

Серое небо, будучи своего рода природным символом тоски и грусти, в восприятии людей имеет отрицательное значение на эмоциональном уровне. Солнечные дни ассоциируются с радостью. С помощью народных примет на 25 декабря можно узнать, какой из упомянутых символов будет доминирующим в течение второго месяца зимы.

Если в двадцать пятый день последнего месяца года ярко светит солнце, то и январь будет отличаться аналогичной погодой, не омрачающей окружающую среду тяжелыми тучами.

Также 25 декабря начинается процесс постепенного увеличения светового дня.

 

 