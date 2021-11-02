Народные приметы на 26 декабря подскажут, будет ли весна поздней

В первой половине зимы можно узнать о том, какой будет весна, если обратиться за подсказкой к народным приметам.

В следующем году март и начало апреля будут снежными, а также огорчат тех, кто надеется на скорейшее потепление, морозами, если в двадцать шестой день последнего месяца года наблюдается метель.

Сороки, которые в упомянутый день ходят по снегу, сулят потепление.

Стоит отметить, что многие ученые ранее неоднократно скептически высказывались по поводу примет, отмечая, что поверья, составленные много веков назад, абсолютно не учитывают те существенные изменения климата, которые произошли с момента появления первых так называемых народных правил, касающихся погоды.