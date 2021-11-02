Народные приметы на 27 декабря подскажут, какая погода будет наблюдаться в феврале

Народные приметы на 27 декабря помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в феврале.

Как гласят поверья, метеорологическая обстановка, наблюдающаяся в двадцать седьмой день последнего месяца года, идентична той погодной ситуации, которая будет иметь место в феврале.

Также народные приметы гласят, что в том случае, если 27 декабря много инея, в скором времени будет иметь место метель.

Если же в этот день тепло с точки зрения зимних климатических норм, грядущим летом будет наблюдаться очень жаркая погода.

Если 27 декабря неоднократно меняется погода, в ближайшее время будет иметь место оттепель.