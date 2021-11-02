Три жителя Калмыкии осуждены за организацию казино

Согласно информации «Коммерсантъ», Элистинским городским судом был вынесен приговор в отношении трех жителей по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконная организация азартных игр). Подсудимые получили условные сроки в виде двух с половиной лет с испытательным сроком на 2 года.

По информации прокуратуры Калмыкии, с 2017 по 2018 год группа лиц в сговоре организовала и проводила азартные игры в городе Элиста, используя для этого специальное игровое оборудование. Бизнесмены отлично подготовились: сняли специальное помещение, наняли охрану, кассиров, администраторов, а всю деятельность преподносили как продажу купонов для получения скидок.

В результате под следствие попали только организаторы, а остальные работники проходили по делу в качестве свидетелей.

Одним днем ранее, 6 сентября, арестовали жителя Ростовской области по подозрению в организации незаконных азартных игр. По информации следствия, подозреваемый организовал азартные игры в нежилом помещении, заранее оборудовав его необходимым программным обеспечением. В зале было предусмотрено 10 мест для игры, оборудованных мониторами и специализированными клавиатурами.

В отличие от своих калмыкских коллег, мужчина запустил нелегальный бизнес в середине 2021 года, поэтому не успел нанести значительного ущерба бюджету.

Напомним, что в России запрещена любая азартная деятельность, за исключением ставок на спортивные события. При этом, букмекерские конторы могут работать только получив лицензию у регулятора. Онлайн казино и наземные игорные клубы не могут существовать ни под каким предлогом, за исключением заведений, расположенных в специальных игорных зонах.

Борьба с незаконными азартными играми в Российской Федерации ведется с 2009 года. За это время Роскомнадзор заблокировал тысячи сайтов с игровыми автоматами, но большинство из них возобновили работу с помощью создания официальных зеркал. Таким образом, в настоящий момент эффективных инструментов для борьбы с виртуальными игорными заведениями не существует, а игорные клубы успешно предоставляя свои услуги, борясь за выход в топ онлайн казино на реальные деньги по выплатам.

Правительство также обязало банки отклонять платежи в адрес интернет-казино, однако с этим связаны большие проблемы, поскольку для автоматического осуществления этих правил программного обеспечения пока не существует, а вручную обрабатывать каждую транзакцию физически невозможно.