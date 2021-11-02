Народные приметы на 28 декабря подскажут, ударят ли сильные морозы

Народные приметы на 28 декабря помогут узнать, имеются ли признаки того, что в ближайшее время ударят сильные морозы.

Как гласят сохранившиеся до нашего века поверья, в обозримом будущем температура воздуха существенно снизится, если в двадцать восьмой день первого месяца зимы имеет место северное направление ветра.

Кроме того, 28 декабря о лютых морозах может предупредить кошка, которая просится в дом.

Помимо этого, поверья гласят, что теплая погода в этот день предвещает солнечный март с высокой температурой воздуха, а лютые морозы 28 декабря сулят холодный первый месяц весны с частыми осадками.