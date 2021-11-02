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Народные приметы на 28 декабря подскажут, ударят ли сильные морозы

Народные приметы на 28 декабря подскажут, ударят ли сильные морозы

Народные приметы на 28 декабря помогут узнать, имеются ли признаки того, что в ближайшее время ударят сильные морозы.

Как гласят сохранившиеся до нашего века поверья, в обозримом будущем температура воздуха существенно снизится, если в двадцать восьмой день первого месяца зимы имеет место северное направление ветра.

Кроме того, 28 декабря о лютых морозах может предупредить кошка, которая просится в дом.

Помимо этого, поверья гласят, что теплая погода в этот день предвещает солнечный март с высокой температурой воздуха, а лютые морозы 28 декабря сулят холодный первый месяц весны с частыми осадками.  

 

 