В Мордовии священнослужитель посетил следственный изолятор

В Мордовии следственный изолятор № 2 посетил настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, расположенного в Рузаевке.

Архимандрит Савватий, являющийся настоятелем указанного храма, во время общения с осужденными рассказал об опасности ложных мировоззренческих позиций, которые предусматривают совершение разного рода преступлений во имя некой великой цели.

Также священнослужитель рассказал осужденным о тех догматах положительного характера, которые лежат в основе традиционной системы культурных и религиозных ценностей.

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Источник: 13.fsin.gov.ru