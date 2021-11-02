Народные приметы на 29 декабря подскажут, каким будет продолжение зимы

Конец декабря, как гласит сохранившийся сквозь столетия свод народных поверий, является многозначительным периодом времени с той точки зрения, что именно в эти дни можно узнать, каким будет продолжение зимы.

Лютые морозы в двадцать девятый день последнего месяца года сулят аналогичный температурный режим в течение трех ближайших недель.

Сильный ветер 29 декабря поведает о той погодной обстановке, которая будет наблюдаться в летний период. Порывы ветра сулят крайне дождливое лето.

Большие сугробы в этот день народные приметы называют верным признаком холодного лета с частыми осадками.