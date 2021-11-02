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Народные приметы на 29 декабря подскажут, каким будет продолжение зимы

Народные приметы на 29 декабря подскажут, каким будет продолжение зимы

Конец декабря, как гласит сохранившийся сквозь столетия свод народных поверий, является многозначительным периодом времени с той точки зрения, что именно в эти дни можно узнать, каким будет продолжение зимы.

Лютые морозы в двадцать девятый день последнего месяца года сулят аналогичный температурный режим в течение трех ближайших недель.

Сильный ветер 29 декабря поведает о той погодной обстановке, которая будет наблюдаться в летний период. Порывы ветра сулят крайне дождливое лето.

Большие сугробы в этот день народные приметы называют верным признаком холодного лета с частыми осадками.

 

 

 