Народные приметы на 30 декабря подскажут, какая погода будет в мае

Народные приметы на предпоследний день года помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в течение мая.

В былые времена люди были твердо убеждены, что между погодой 30 декабря и метеорологической обстановкой, которая имеет место на протяжении последнего месяца весны, есть некая взаимосвязь. При этом свод народных примет не содержит сведения о том, чем именно обосновывается указанное убеждение.

Приметы сулят теплый и солнечный май, если в предпоследний день года небо не затянуто тучами, а температурный режим не находится на уровне экстремальных значений, обозначающих лютые морозы.

Сильные морозы и осадки 30 декабря гласят, что май не порадует солнечной погодой и теплом.