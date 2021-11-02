Стрессовое собеседование. Как его пройти с достоинством?

Собеседование и так для многих сопровождается волнительным переживанием, но зачастую работодатели любят поиграть с нервами кандидатов и проводят стрессовое собеседование, которое неподготовленные претенденты на вакантное место путают с хамством представителя по работе с персоналом. Чаще всего таким собеседованиям подвергаются те кандидаты, которым придется работать с людьми, к примеру, руководители, менеджеры по продажам, по работе с клиентами, страховые агенты, журналисты и т.д. Эта статья расскажет о самых известных методах стрессового собеседования и том, как правильно вести себя на такой проверке, не важно, кем вы устраиваетесь, по вакансии разработчиком Laravel удаленно на Хабр Карьера или по вакансии продавца.

1. Длительное ожидание.

Чаще всего соискателю назначается определенное время собеседования, а потом работодатель заставляет его долго и нудно ждать даже в не предназначенных для этого условиях: к примеру, в пустом темном коридоре или в помещении, где некуда даже присесть.

В таком случае есть только один вариант — терпеливо ждать, пока работодатель соизволит появиться. К такому следует подготовиться заранее и захватить с собой книгу, журнал или банально почитать новости на телефоне или планшете.

2. Анкетирование.

Вообще анкетирование очень часто используется в собеседовании, но иногда вопросов в нем может быть столько, что на ответы на них уйдет не один час. При этом соискателя еще могут попросить переписать анкету в силу неразборчивого почерка или неправильности заполнения.

Такое анкетирование — это, конечно, проверка. Проверка того, как человек способен выполнять рутинную работу и насколько он терпелив, поэтому не стоит психовать и пытаться отказаться от выполнения предъявляемых требований, иначе кандидата вряд ли пригласят на работу.

3. Грубость работодателя.

Это, пожалуй, наиболее популярный метод, когда работодатель начинает открыто хамить соискателю, перебивать его, высказывать свое мнение, не дослушав собеседника.

Лучший способ пройти такую проверку — молчать и сохранять спокойствие. Если работодатель начинает приводить необоснованные аргументы, не следует хамить в ответ, пытаться оправдаться или раздражаться. Стоит спокойно дослушать монолог работодателя и спокойным тоном ответить на все интересовавшие его вопросы.

4. Личные вопросы.

Интимные вопросы, а также вопросы о личной жизни могут любого поставить в тупик, ведь такие ответы мало кто продумывает, собираясь на собеседование.

В этом случае можно порекомендовать только сохранять свое лицо и выходить из ситуации с юмором. Будет нелишним придумать остроумный ответ или рассказать анекдот, переводя тему разговора. Если же шутки неуместны, лучше ответить, что соискатель разграничивает личное и профессиональное, поэтому вправе оставить свои личные отношения за пределами компании.

5. Некомфортные условия.

Прокуренная комната, неудобная табуретка, слишком яркий или наоборот тусклый свет — все эти условия выбивают из колеи и не дают сосредоточиться на главном — на собеседовании. Такие эксперименты позволяют работодателю оценить уровень самооценки, терпеливости и эмоционального состояния соискателя.

Следует спокойно попросить изменить условия собеседования, к примеру, заменить стул либо приглушить свет. Не стоит психовать, но и молчать также не следует, иначе работодатель может посчитать кандидата мягкотелым, не способным высказать свое мнение или не уважающим себя человеком.

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