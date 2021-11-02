Народные приметы на 31 декабря подскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 31 декабря помогут определить, имеются ли признаки того, что весна в следующем году будет ранней.

Весна наступит рано в том случае, если в последний день года отчетливо видно солнце. Стоит отметить, что эта особенность погодной обстановки должна иметь место именно в полдень. Солнечная погода в другое время суток никакого отношения к данной примете не имеет.

Если 31 декабря небо является абсолютно чистым в часы заката, в ближайшее время будет иметь место морозная погода.

Если в этот день наблюдаются умеренные морозы и нет осадков, первый месяц лета следующего года будет очень теплым, а также солнечным.