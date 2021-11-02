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Народные приметы на 31 декабря подскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 31 декабря подскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 31 декабря помогут определить, имеются ли признаки того, что весна в следующем году будет ранней.

Весна наступит рано в том случае, если в последний день года отчетливо видно солнце. Стоит отметить, что эта особенность погодной обстановки должна иметь место именно в полдень. Солнечная погода в другое время суток никакого отношения к данной примете не имеет.

Если 31 декабря небо является абсолютно чистым в часы заката, в ближайшее время будет иметь место морозная погода.

Если в этот день наблюдаются умеренные морозы и нет осадков, первый месяц лета следующего года будет очень теплым, а также солнечным.  

 

 

 

 