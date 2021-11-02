После салюта жителей Саранска развезут по микрорайонам

Жителей Саранска после праздничного новогоднего салюта развезут по микрорайонам. Об этом рассказали в мэрии.
Подчеркивается, что общественный транспорт будет курсировать по следующим направлениям:
- Химмаш – транспорт отправляется с ул. Володарского (район школы № 39);
- Юго-запад и Светотехстрой – транспорт отправляется с ул.Советская (район Кафедрального Собора Ушакова);
- р.п. Ялга р.п. Николаевка – транспорт отправляется с ул. Московская (ост. Парк).
Проезд будет платным и согласно действующим тарифам.