Сотрудники полиции Мордовии переведены в режим повышенной готовности

Сотрудники полиции Мордовии в период предстоящих праздничных дней будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Гостей и жителей республики просят соблюдать порядок, не злоупотреблять алкоголем. Помимо этого не стоит забывать об обеспечении сохранности своего имущества.

Для обеспечения безопасности в регионе увеличат плотность патрульно-постовых нарядов полиции, усилят следственно-оперативные группы. Все места проведения праздничных мероприятий будут обследованы с помощью служебных собак и технических средств.»