Уборка улиц Саранска выполняется в круглосуточном режиме

Первого января Глава Мордовии Артем Здунов лично оценил качество уборки улиц столицы республики. Руководитель региона распорядился уделить особое внимание расчистке обочин дорог и своевременному вывозу снега.

Глава городского округа Саранск Игорь Асабин отметил, что муниципальные предприятия работают круглосуточно. В период праздничных дней действует специальный график дежурств. Также созданы специальные бригады дорожных рабочих. Руководители всех предприятий на рабочих местах и на связи 24/7.

Первого января на уборку городских территорий вышли 55 дорожных рабочих и 68 единиц коммунальной техники. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, производится посыпка проезжих частей песко-соляной смесью и реагентами. При выпадении осадков, это предотвратит образование наледи. Кроме этого, выполняется расчистка дорог и тротуаров от снежных масс.

Ночью в уборке будет задействовано не менее 43 единиц специализированной техники.