Поиски пропавшего без вести пенсионера из Саранска продолжаются

В Мордовии продолжаются поиски пропавшего без вести Потряшкина Николая. 66-летний пенсионер ушел из дома 29 декабря. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Волонтеры пояснили, что пенсионер дезориентирован и страдает потерей памяти. Он может искать дорогу домой, заходить в чужие подъезды, просить поесть.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обращается за помощью к жителям Саранска. Возможно, кто-то из вас его видел. Позвоните на горячую линию 88007005452 (круглосуточно, бесплатно).

Если кто-то из вас отмечает Новый год без алкоголя и готов помочь спасти Николая Васильевича - есть задачи на патруль, осмотр, расклейку объявлений. Осмотрите каждый этаж своего подъезда. Возможно, он находится в вашем доме.