Глава Мордовии поздравил с праздником дежурных экстренных служб

Утром первого января Глава Мордовии Артем Здунов объехал подразделения экстренных служб, сотрудники которых несут дежурство круглосуточно, в том числе, в праздничные дни. Руководитель региона принял доклад об оперативной обстановке в Единой дежурной диспетчерской Станции скорой помощи, в дежурной части МВД по РМ и в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Мордовии.

В целом новогодняя ночь в республике прошла спокойно, без чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий.

Всех сотрудников экстренных служб, находящихся на дежурстве, Глава Мордовии поздравил с праздником и поблагодарил за работу.