В Мордовии ситуация с ковидом постепенно стабилизируется

За прошедшие сутки в Мордовии зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса. 154 пациента выписаны с выздоровлением. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Также стало известно о четырех новых летальных случаях. Скончались трое мужчин и женщина. Течение болезни у данных пациентов осложнялось пневмонией.

По данным на 3 января из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

590 человек на стационарном лечении;

3374 человека под наблюдением дома.

Всего за период пандемии в республике зафиксировано 40570 случаев коронавируса. 35151 человек выздоровел. 1035 человек умерли от коронавируса как основной причины.