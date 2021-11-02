В Мордовии зарегистрировано 14 случаев гриппа

В Мордовии заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю выше эпидемиологического порога на 17,37%. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

За четыре последних месяца лабораторно подтверждены 14 случаев заражения штаммом А(H3N2). Это «Гонконгский» грипп, особенностью которого является стремительное развитие. Наиболее частыми последствиями гриппа H3N2 считаются бактериальные воспалительные процессы в различных органах и системах. В первую очередь, это пневмония, воспаления придаточных пазух (гайморит, фронтит), отит, а также пиелонефрит, миокардит, реже – менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.

Масштабной эпидемии в регионе не наблюдается. Сейчас от гриппа вакцинированы 55,1% населения Мордовии.