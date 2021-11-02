В Саранске на два дня ограничат движение транспорта

Стало известно, что шестого и седьмого января в Саранске временно ограничат движение транспортных средств. Как сообщили в мэрии, это связано с проведением торжественного богослужения по случая Рождества Христова в храмах и церквях.

Ограничения будут действовать на следующих участках:

с 7:00 6 января до 3:00 7 января

по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная стороны);

по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской;

на парковках:

по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова,

по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а),

по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а), в районе магазина «Птица» (ул. Советская, д. 50);

с 20:00 6 января до 3:00 7 января

по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской;

по ул. Большевистской от ул. Советской до ул. Кавказской;

по ул. Советской от ул. Пролетарской до ул. Большевистской.

Будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

с 7:00 до 20:00 6 января

по ул. Большевистской от ул. Советской до ул. Кавказской,

по ул. Советской от ул. Демократической до ул. Большевистской;

с 7:00 до 21:00 7 января

на парковке по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова (ул. Советская, 53).

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.