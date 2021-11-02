Мэр Саранска: «Традицию проведения дней здоровья продолжим»

Пятого января в Саранске состоялся традиционный городской День здоровья. Мероприятия проводились на нескольких площадках.

Основной площадкой стал парк Ленинского района. Здесь все желающие могли принять участие в зарядке с чемпионом. Ее проводили заслуженный мастер спорта России по борьбе на поясах Денис Муртазин и мастер спорта России по греко-римской борьбе Рушан Барсуков. И дети, и их родители с удовольствием принимали участие в весёлых стартах, играли в футбол на снегу, катались на лыжах.

Вместе с горожанами в спортивном празднике принял участие Глава Саранска Игорь Асабин. Он поприветствовал всех, кто свой выходной день посвятил спорту.

«Традицию проведения дней здоровья продолжим. Будем развивать не только зимние виды спорта, но и летние – летом тоже будем проводить День здоровья. Спорт в нашей жизни значит очень многое. Я сам занимаюсь спортом с малых лет - играю в хоккей, шахматы, катаюсь на лыжах, в том числе на горных. Пребывание на свежем воздухе и детям, и взрослым укрепляет здоровье, помогает более вдумчиво жить», - сказал мэр города.

Глава города также посетил и стадион «Саранск». Здесь состоялся футбольный матч среди работников Саранскгорводоканала - в рамках городского Дня здоровья у этого муниципального предприятия проходил корпоративный День здоровья, в котором приняли участие большинство сотрудников.

На корте стадиона прошли соревнования по хоккею с шайбой на кубок Главы городского округа Саранск. За него боролись две команды – «Вымпел» и «Метеор».

Спортивные мероприятия также проходили в Экопарке и парке Пролетарского района. Каждый мог принять участие в разных зимних забавах. На всех площадках работали выездные буфеты, можно было согреться горячим чаем.