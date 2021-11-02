За два дня в Мордовии поймали порядка 20 нетрезвых водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции ежедневно проводят рейды на дорогах республики. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, третьего января инспекторы ловили нетрезвых водителей. Четвертого января были организованы массовые проверки водителей в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный регион».

Всего за два дня проведения оперативно-профилактических мероприятий было выявлено порядка двадцати водителей, которые не побоялись сесть за руль в нетрезвом виде.

В праздничные дни контроль за трезвостью водителей особенно строг. Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме, действие которого продлится до окончания новогодних и рождественских праздников.