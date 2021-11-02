Строительство двух детских садов в Саранске завершено

Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сидоров и Глава городского округа Саранск Игорь Асабин осмотрели ход строительных работ на социальных объектах, которые возводятся в столице республики.

Детский сад в 4-м микрорайоне Юбилейного построен, строительные работы здесь завершены в полном объеме. До конца января сюда будет завезена мебель, подрядчик приступит к ее сборке и установке, будет убран оставшийся строительный мусор, выполнена генеральная уборка в помещениях. Он рассчитан на 240 мест. В детском саду предусмотрено размещение 12 возрастных групп: по 2 ясельные, старшие дошкольные и подготовительные группы, по 3 младшие дошкольные и средние дошкольные группы.

Завершены работы и по строительству еще одного детского сада в Саранске – на улице 1-й Набережной. Сюда завезена мебель, осталось ее собрать, выполнить уборку помещений. До 24 января все эти мероприятия будут выполнены в полном объеме. Этот детский сад рассчитан на 250 мест.

Продолжается строительство детского сада по улице Кирова. Работы здесь планируется завершить в первом полугодии 2022 года.

Владимир Сидоров и Игорь Асабин также осмотрели ход работ по строительству школы на 1450 мест в 4-м микрорайоне Юбилейного и объектов здравоохранения.

По результатам проведенного осмотра, в Администрации Саранска под руководством Главы города состоялось совещание. Игорь Асабин поручил руководителям профильных структурных подразделений в постоянном режиме следить за ходом работ на объектах, строительство которых контролирует Администрация городского округа Саранск, а также прикладывать все усилия для скорейшего введения их в эксплуатацию.