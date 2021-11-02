Пропавшую без вести Марию Антошкину продолжают искать в Саранске

В Мордовии сотрудники полиции продолжают искать Марию Антошкину, которая пропала в мае 2020 года.

Поясняется, что пенсионерка ушла из дома в Саранске. И с тех пор какой-либо информации о ее местонахождении нет.

Приметы: на вид 82 года, худощавого телосложения, рост 155 см, волосы седые прямые, стрижка короткая, глаза серые. Была одета: на голове темный берет, плащ светло-бордового цвета, костюм черного цвета, юбка черного цвета, колготки черного цвета, полусапожки черного цвета. При себе имела женскую сумку черного цвета.

По поступившим в полицию данным, соседи видели женщину 8 мая вечером во дворе дома. А около семи часов утра следующего дня сын обнаружил ее отсутствие в квартире. Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 29-77-88, 76-08-80 или 02.