С улиц Саранска вывезли более пяти тысяч кубометров снега

Накануне из-за снегопада коммунальные службы Саранска были переведены в режим повышенной готовности. Под руководством Главы города в 21:30 состоялось заседание оперативного штаба по уборке, на котором Игорь Асабин поставил перед руководителями муниципальных предприятий задачу лично контролировать ход расчистки городских территорий от снега.

В ночь с 5 на 6 января уборку снега в Саранске выполняли 69 единиц техники. С 4 часов утра в расчистке тротуаров, территорий остановочных павильонов было задействовано 135 дорожных рабочих. Сегодня днём в уборке снега была задействована 71 единица спецтехники. За сутки, с 4 по 5 января, на снежный полигон вывезено 5 625 кубических метров снега.

Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме во всех районах города. Снегоуборочные работы ведутся постоянно и находятся на контроле всех профильных руководителей.

Сегодня в ночное время уборку и вывоз снега будут выполнять не менее 59 единиц коммунальной техники. До начала снегопада все проезжие части были обработаны противогололёдными материалами. Это предотвращает образование наледи на дорогах.

С 4 часов утра 7 января на уборку тротуаров, подходов к остановкам и территорий остановочных павильонов выйдет не менее 87 дорожных рабочих, в дневное время продолжится и механизированная уборка.