Стало известно, продлят ли зимние каникулы в Мордовии

В Саранске состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. Участники обсуждали уровень заболеваемости в регионе. Речь также шла и о несовершеннолетних пациентах.

Текущая эпидемиологическая ситуация позволяется начать учебный процесс в школах. Уже со следующего понедельника, 10 января, работа детских садов будет возобновлена в полном объеме.

В период каникул все работники сферы образования прошли ПЦР-тестирование. Во всех образовательных учреждениях до начала учебного полугодия проведут санитарную обработку пищеблоков и мест общего пользования.

Родителям рекомендовано следить за симптомами заболеваний у детей и сразу обращаться в лечебное учреждение, не допуская заболевших к посещению детских коллективов.