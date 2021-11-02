В Мордовии продолжают искать Елену Нестерову

МВД Мордовии сообщает о том, что в регионе продолжаются поиски пропавшей без вести Елены Нестеровой. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что женщина проживала в Саранске. В мае 2017 года она ушла из села Гавриловка Старошайговского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы длинные темно-русые. На правой руке в области локтевого сустава имеются послеоперационные шрамы.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(83432) 2-11-25, 8(999)7780423 или 102(02).