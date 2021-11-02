Пропавшего несколько лет назад Наиля Кадиева продолжают искать в Мордовии

МВД Мордовии сообщает, что в республике продолжаются поиски Кадиева Наиля Бариевича. Мужчина числится пропавшим без вести с ноября 2019 года.

Известно, что мужчина проживал в Саранске. 9 ноября он ушел из дома и не вернулся. Информации о его местонахождении нет.

Приметы: на вид 55 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы черные короткие, носит бороду.

Если вам что-либо известно о местонахождении Кадиева, полицейские просят сообщить информацию по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.