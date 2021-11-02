Владимир Сидоров провел совещание по реализации нацпроектов и госпрограмм

8 января Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с членами кабинета министров и главами муниципальных районов, посвященное вопросам реализации национальных проектов и государственных программ в 2022 году.

Как и в 2021, в текущем году в республике будут построены социально значимые объекты, отремонтированы дороги, благоустроены общественные пространства и дворовые территории.

В Лямбире и в Атяшеве в рамках федерального проекта «Чистая вода» модернизируют системы водоснабжения. Начнется строительство детской поликлиники в Рузаевке, социально-культурного центра в Атяшеве. В Саранске приступят к реконструкции Республиканского лыжно-биатлонного центра. Завершится возведение школы на 1450 мест в четвертом микрорайоне жилого комплекса «Юбилейный», работы на этом объекте не прекращались и в праздничные дни.

Также в планах – завершение строительства Саранской специальной коррекционной школы-интерната. В поселке Николаевка начнутся масштабные работы по строительству сетей водоотведения и автодорог.

В рамках реализации программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Мордовии будет возведено около 25 тысяч квадратных метров жилья.

Владимир Сидоров поручил членам кабинета министров и главам муниципальных районов своевременно завершить проведение торгов и приступить к строительству объектов, чтобы не затягивать сроки выполнения работ: «Мы все должны понимать степень ответственности и вовремя выполнить взятые на себя обязательства».

Также премьер-министр регионального Правительства поставил задачу о подготовке необходимой документации и оформлению предварительных заявок на объекты 2023 года.