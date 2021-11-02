Мэр Саранска посетил подведомственные учреждения

Глава городского округа Саранск Игорь Асабин накануне посетил подведомственные учреждения. С директором МП «Горсвет» обсудили перспективы и планы развития этого предприятия. Сейчас здесь работают около 120 человек, средняя заработная плата составляет 32 тысячи рублей. Данное предприятие занимается обслуживанием сети наружного освещения. На балансе находятся более 23 000 светильников. Актуальные вопросы, которые сейчас стоят перед предприятием – переход на энергосберегающие лампы и модернизация наружного освещения в городе. Работа в этом направлении ведется.

Также был обсужден график работы наружного освещения в городе.

«Практика включения и отключения наружного освещения по графику будет продолжена. Это позволяет экономить ресурсы. Однако он должен быть такой, чтобы не вызывал нареканий со стороны жителей. Конечно, в парках и скверах освещение должно работать как минимум до 22 часов, а возможно и до более позднего часа, учитывая сезонность», — сказал мэр Саранска.

Также состоялась встреча с руководителем Конноспортивного комплекса Сергеем Малюгиным, на которой обсудили текущее состояние этого муниципального учреждения. В Конноспортивном комплексе занимаются 60 детей. Их обучают верховой езде. В сентябре будут формироваться новые группы.

«Чтобы Конноспортивный комплекс развивался, нужно создать такие условия, которые будут интересны и привлекательны. Важно, чтобы горожане приходили сюда заниматься спортом и приобщали к этому детей, общались с животными, отдыхали здесь семьями», - сказал Игорь Асабин.

На ближайшем совещании с руководителями Администрации городского округа Саранск детально будут обсуждены дальнейшие планы по развитию комплекса, а директор профильного структурного департамента доложит о финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения «Конноспортивный комплекс» за последнее время.

Также Игорь Асабин посетил приют для безнадзорных животных. С руководителем и сотрудниками обсудили возникающие вопросы, осмотрел условия содержания животных.