В Саранске улицы от снега очищают круглосуточно

В Саранске коммунальные службы ведут работы по расчистке улиц от снега в круглосуточном режиме. Как рассказали в мэрии, 10 января уборку осуществляют 63 единицы техники.

Сегодня снег вывозят с улиц Советской, Красноармейской, Саранской, Богдана Хмельницкого, Севастопольской, Веселовского, Энгельса, Красной, с фонтанного спуска.

В постоянном режиме во всех районах Саранска вручную производится расчистка пешеходных тротуаров. Их уборку сегодня выполняют 177 дорожных рабочих.



Участки для уборки в течение дня могут корректироваться в ручном режиме, пояснили в Администрации.