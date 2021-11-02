Педагог из Мордовии выстрелил в директора школы и ее мужа

В Мордовии директор школы и ее супруг попали в больницу. В супружескую пару стреляли из пневматического пистолета. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошел в населенном пункте Лямбирь. По предварительным данным, стрелком является 41-летний педагог. Он пришел к пострадавшей в квартиру. И между ними произошел конфликт.

«41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета, зарегистрированного в установленном порядке. Находящийся в жилище супруг потерпевшей попытался отнять оружие, после чего местный житель произвел выстрел в его сторону и покинул место происшествия», - добавили в пресс-службе.

Пострадавших доставили в больницу. Женщина, после оказания необходимой помощи, была отпущена домой. Ее муж проходит лечение.

У педагога травматический пистолет был изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.