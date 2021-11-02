Гендиректору Президентского фонда культурных инициатив Роману Карманову рассказали об «Арт-заводе»

11 января в Мордовию с рабочей поездкой прибыл генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Вместе с Главой Мордовии Артемом Здуновым он посетил несколько саранских площадок и встретился с творческими командами, разрабатывающими социокультурные проекты.

Один из планируемых молодежных проектов - креативный кластер «Арт-завод». Он будет размещаться на базе комплекса зданий винных складов 19 века на улице Мокшанской в Саранске. Место выбрано неслучайно - реализация проекта позволит создать арт-пространство на базе объекта исторической застройки.

Здесь хотят разместить целый ряд площадок для творческой молодежи, в том числе студии графического дизайна, цифрового искусства, фото- и видеостудии, музей истории винных складов, сувенирный магазин. Как рассказал разработчик проекта Геннадий Бутарев, арт-квартал будет востребован у молодежи, что будет способствовать тому, чтобы креативные команды находили себе применение на родине и не уезжали в другие регионы.

Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что у комплекса исторических зданий высокий потенциал, и эта территория может стать одной из точек притяжения в Саранске.

Также Глава республики и руководитель Президентского фонда культурных инициатив осмотрели площадку для реализации проекта «Нам интересно жить интересно» Мордовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» на улице Рабочей в Саранске.