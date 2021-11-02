За новогодние праздники сотрудники ГИБДД Мордовии поймали 65 пьяных водителей

В Мордовии в период праздных выходных дней сотрудники ГИБДД провели комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Рейды проводились как в Саранске, так и во всех районах республики. Патрули ДПС работали в усиленном режиме. Отдельное внимание сотрудников Госавтоинспекции Мордовии было уделено выявлению нетрезвых нарушителей. Так, за девять дней проведения рейдовых проверок было задержано 65 водителей в нетрезвом состоянии, из которых пятеро совершили данное нарушение повторно.

Рейды в республике будут продолжены, уже 13 января пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик», а 14 января оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».