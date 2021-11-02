В центре Саранска на два дня ограничат движение транспорта

В четверг и пятницу, 13 и 14 января, в центре Саранска будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Мордовии.

Дело в том, что в конце рабочей недели на нескольких городских улицах будут осуществлять уборку снега с проезжей части. В связи с этим с 06:00 до 17:00 13 января будет временно исключена стоянка транспортных средств в районе МКД № 89 по ул. Гагарина.

Также будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств по ул. Степана Разина:

с 21:00 13 января до 06:00 14 января на участке от ул. Терешковой до ул. Полежаева,

с 06:00 до 20:00 14 января на участке от ул. Полежаева до ул. Коммунистической.

В мэрии призвали водителей заблаговременно перепарковать свои автомобили.