В Мордовии мужчина погиб в результате тройного ДТП на трассе

Ночью 11 января на трассе в Мордовии произошло смертельное ДТП. О случившемся рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

На дороге Н. Новгород — Пенза — Саратов 38-летний водитель автомобиля «Хонда Интегра» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Мерседес-Бенс 817L». От удара «Мерседес» отбросило на автомобиль «ГАЗ».

В результате столкновения погиб водитель «Хонды». Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков.

Водители «Мерседеса» и «ГАЗа» трезвы.