Жителей Мордовии предупредили о резком снижении атмосферного давления

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в Мордовии ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом пишет портал «Известия Мордовии».

Поясняется, что с 13 по 15 января на территории республики ожидаются снег и метели. Порывы ветра местами могут достигать до 23 метров в секунду.

Помимо этого, в Мордовии будет снижаться атмосферное давление. За предстоящие сутки оно станет меньше примерно на 10 миллиметров. А уже с 13 января начнет падать сразу на 25 миллиметров. Синоптики предполагают, что в эти дни может быть побит рекорд низкого давления.