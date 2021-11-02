В Саранске назначен заместитель главы города

На должность заместителя главы городского округа Саранск – руководителя Аппарата администрации назначен Кирилл Кистенев.



Кирилл Иванович родился в 1979 году в селе Адашево Инсарского района Республики Мордовия. Окончил Саранский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция». В 2011 году присуждена ученая степень кандидата юридических наук (г. Саратов).



После завершения учебы, с октября 2001 года, работал юрисконсультом Мордовского Республиканского отделения Российской транспортной инспекции, с сентября 2003 года – юрисконсультом ЗАО «Мясной торговый дом», затем – юристом и исполняющим обязанности начальника юридического отдела ФГУП «Почта России» – Управления федеральной почтовой связи по Республике Мордовия. С июня 2006 года по ноябрь 2009 года Кирилл Кистенев занимал должность юриста агрохолдинга «Мордовзерноресурс», с ноября 2009 года по март 2012 года – специалиста-эксперта Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия.



С марта 2012 года трудился начальником отдела координации и анализа деятельности филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Мордовия, с февраля 2014 года – заместителем директора филиала Федерального БТИ по Республике Мордовия.



В ноябре 2014 года был принят в администрацию городского округа Саранск на должность директора Департамента по правовым вопросам, которую занимал до назначения заместителем главы городского округа Саранск – руководителем Аппарата.



В 2019 году Кирилл Иванович стал победителем республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия».



Женат, воспитывает сына и дочь.