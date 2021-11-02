Педагога из Мордовии, устроившего стрельбу, заключили под стражу

В Мордовии суд заключил под стражу педагога, стрелявшего в директора школы и ее супруга.

Поясняется, что мужчина занимает должность учителя физкультуры и ОБЖ. По словам адвоката, дети относятся к подозреваемому хорошо. В качестве доказательства были предоставлены скришоты сообщений из социальной сети со словами поддержки.

Также защита просила не отправлять мужчину в СИЗО, а избрать более мягкую форму пресечения. Но суд не прислушался к этим доводам.

До девятого марта педагог будет находиться под стражей.