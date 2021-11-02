В Оперативном штабе Мордовии рассказали о новых случаях COVID-19

За минувшие сутки в Мордовии коронавирус был подтвержден у 56 человек. Еще 155 успешно справились с болезнью и выписаны. Об этом сообщили в Оперштабе республики.

Также стало известно о четырех новых летальных случаях:

Скончалась женщина 1935 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1984 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония.

Скончался мужчина 1952 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внебольничная двусторонняя тотальная вирусная пневмония.

Всего в Мордовии с начала пандемии зарегистрировано более 41 тыс. случаев ковида. Более 36,5 тыс. пациентов выписаны. 1071 человек умер.