Жителя Мордовии, искавшего любовь на сайте знакомств, обманула мошенница из Сибири

В Мордовии суд вынес приговор 32-летней жительнице Красноярска, которая обвинялась в совершении мошенничества. Жертвой аферистки стал 52-летний житель села Поводимово.

Мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств. Они общались, узнавали друг друга. И во время очередной беседы сибирячка пожаловалась на проблемы. Якобы у нее тяжело с деньгами, а также нет работы и собственного жилья. Добросердечный житель Мордовии сразу же предложил ей переехать к нему.

Собеседница согласилась, но тут же добавила, что денег на билет у нее нет. Джентльмен не бросил свою подругу и перевел ей 10 тысяч рублей.

«Злоумышленница сообщила, что ей нужно несколько недель, чтобы закончить дела. В ходе дальнейшего общения женщина рассказала, что за это время возросла стоимость проездного документа, поэтому ей необходимо еще 12 тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой мошенницы, потерпевший обратился в полицию», - пояснили в пресс-службе МВД Мордовии.

В скором времени полицейские установили личность женщины. Выяснилось, что она действительно безработная, однако проживает с мужем и дочкой.

Свою вину злоумышленница не отрицала и полностью возместила причиненный ущерб.

По приговору суда обвиняемой назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.